Навіщо в 'хрущовках' робили вікно між ванною та кухнею: відповідь вас здивує

Чимало осіб, що проживали або просто були у старих радянських квартирах, певно, роздумували про призначення віконця між ванною та кухнею.

Про це пише radiotrek.

Мета віконця між кухнею та ванною в хрущовках - очевидні та не зовсім причини

Справа в тому, що в хрущовках приміщення кухні та санвузла завжди були розташовані поряд, це дозволяло об'єднати один стік для водопостачання та каналізації, що призводило до заощадження ресурсів.

Відповідь на питання, навіщо в радянських квартирах робили вікно в ванній, видається досить простою - для економії електроенергії.

Світло, що проникало через вікно з кухні, освітлювало ванну або туалет, таким чином економлячи електроенергію.

Крім цього, під час відключення електроенергії таке вікно могло стати джерелом природного освітлення.

Читайте також: Для чого люди загортають телефон у фольгу: все про дивний лайфхак

Також вікно в ванній виконувало функцію технічного отвору для забезпечення безпеки.

У випадку вибуху газу, утворена хвиля мала можливість знайти вихід через вікно, тим самим захищаючи стіни від пошкоджень.

Функція вікна між ванною та туалетом - просте пояснення

Ймовірно воно допомагало вирішити проблему з вологою та утворенням цвілі. Коли ванна наповнювалася парою, а повітря насичувалося вологою, можна було відчинити внутрішнє вікно для швидкої та ефективної вентиляції.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 лайфхаків, які допоможуть спростити життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!