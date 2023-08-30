Навіщо у розчин для миття вікон додавати крохмаль: поради господинь

З приходом осінніх днів і меншої кількості природного світла важливо підтримувати яскравість і теплоту у своєму житлі. Чи ви знали, що чисті шибки можуть значно покращити освітлення в будинку?

Видання Pixel поділилося секретом, як позбутися від розводів на вікнах та зробити їх сяючими, використовуючи звичайний крохмаль.

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Для того, щоб сонячним променям нічого не заважало потрапити всередину, слід подбати про належну чистоту поверхні вікон. Це допоможе уникнути тьмяного освітлення у вашому приміщенні. Важливо позбутися розводів та слідів від миття вікон.

Замість дорогих засобів для чищення вікон, які часто залишають розводи, господиням радять використовувати ефективну та доступну альтернативу – крохмаль. Цей продукт відмінно справляється з видаленням бруду, який пристає до скла. Для досягнення найкращого результату слід діяти за простою інструкцією:

Розчиніть столову ложку крохмалю в одному літрі теплої води. Використовуйте цей розчин для миття вікон, наносячи його на скло та розтираючи м'якою ганчіркою.

На завершення процедури, пройдіться по вікнах мікрофібровою ганчіркою, змоченою в чистій воді. Це допоможе позбавитися відлисків та залишків вологи. Після цього ви отримаєте чисті та сяючі вікна.

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