Навіщо зав'язувати пір'я часнику у вузол: лайфхаки від городників

Якщо ви помічали у когось на городі зав'язані стебла часнику, то певно виникало питання, з якою метою це робиться. Справ у тому, що таким чином досвідчені городники прагнуть підвищити врожайність часнику. Як відомо, формування зубчиків часнику відбувається одночасно з розвитком стебел. Однак влітку відбувається відтік поживних речовин зі стебел до коріння часнику. Тому листя швидко всихає і зубчики часнику погано розвиваються.

Однак у часнику цей процес відбувається досить повільно. Зав'язування стебел може прискорити цей процес.

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Коли зав'язувати листя часнику

Зав'язування пір'я часнику проводять за 4-5 днів до збирання врожаю. А на час збирання врожаю вказують такі фактори: кінці пера часнику жовтіють, лушпиння суцвіть тріскається, стрілки на бадиллі випрямляються, спіралі розкручуються, коробочки з насінням лопаються, або коли пагони починають нахилятися вниз.

Як тільки на пір'ї часнику починають з'являтися ознаки сухості, потрібно зв'язувати їх у вузол. Тоді стебла перестають рости й забирати поживні речовини, необхідні для зростання цибулин. У такий спосіб корисні речовини починають розподілятися тільки на цибулину – вона стає соковитішою і більшою.

Оскільки часникове листя може порізати руки, зав'язувати його краще у садових захисних рукавицях. Для початку варто зробити косий зріз, залишивши 3 см від верхнього пера. Не можна обривати стрілки, це призведе до пошкодження цибулини. Щоб зрізати часникові стрілки знадобляться гострі ножиці або ніж, можна також застосувати невеликий секатор. Місце зрізу посипається золою або вапном, щоб уникнути потрапляння інфекції до цибулини часнику.

Потім зав'яжіть стебла у вузол. Потрібно просто взяти кілька пір'їв, скрутити їх та зав'язати у міцний вузол.

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