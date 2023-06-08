Зафіксовано перший напад косаток на яхту та переслідування її до самого порту⁠⁠ (відео)

Кілька косаток мало не потопили вітрильну яхту Mustique в Гібралтарській протоці. Вони атакували й переслідували судно.

Вчені кажуть, що така поведінка морських істот зафіксована вперше. Як повідомляє Live Science, пасажирам яхти вдалося врятуватися.

Зазначається, що косатки почали поводитися незвично та активно нападати на човни у 2020 році. За даними Атлантичної робочої групи косаток (GTOA), з липня 2020 року було зареєстровано 744 зіткнення, 505 з яких були пов'язані з контактом між тваринами та різними суднами.

Більшість цих взаємодій закінчувалися тим, що косатки втрачали інтерес до човна після того, як ламали перо керма. Але під час недавньої атаки в ніч на 24 травня зграя косаток продовжувала переслідувати яхту навіть після того, як її пошкодила.

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Екіпаж атакованої яхти помітив косаток пізно увечері. Вони пливли через Гібралтарську протоку.

"Пройшло не так багато часу, поки вони почали бити по нашому керму з такою силою, що ми могли відчувати вібрацію через палубу", - розповіла член екіпажу яхти Mustique Ейпріл Бойєс.

Зламавши перо керма, косатки, здавалося, втратили інтерес і спливли. Але за 20 хвилин зграя повернулася і почала кружляти біля судна.

Бойєс каже, що майже годину косатки продовжували вдаряти по керму, вода почала затікати на палубу.

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Екіпаж сповістив іспанську берегову охорону, яка відбуксирувала човен у порт Барбаті. Але навіть тоді косатки трималися поряд із судном.

Нагадаємо, мешканцям Австралії та туристам радять триматися якомога далі від океану. Акули почали масово полювати на відпочивальників та серфінгістів.

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