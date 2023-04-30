Чи закінчиться війна в Україні навесні і що буде з Кримом: прогноз екстрасенса

Українські військові досягнуть великих успіхів у боротьбі з російськими окупантами, частину захоплених ворогом територій буде звільнено вже цього року.

Про це заявив УНІАН екстрасенс Макс Гордєєв. "Якою б позитивною людиною я не був, я впевнений, що війна не закінчиться навесні. Однак багато що зміниться, будуть певні переможні події. Хочу пояснити всім читачам, що для мене звільнення всієї території України – це перемога", - зазначив він.

За його словами, деокупація територій триватиме у 2024 році. До кінця цього року ЗСУ можуть повністю звільнити від ворога Херсонську область та дійти Маріуполя. З поверненням Криму все виявиться складніше – Україна поверне півострів лише тоді, коли всі інші території будуть звільнені від окупантів.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.