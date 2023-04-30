Закончится ли война в Украине весной и что будет с Крымом: прогноз экстрасенса

Украинские военные достигнут больших успехов в борьбе с российскими оккупантами, часть захваченных врагом территорий будет освобождена уже в этом году.

Об этом заявил УНИАН экстрасенс Макс Гордеев. "Каким бы позитивным человеком я ни был, я уверен, что война не закончится весной. Однако многое изменится, будут определенные победные события. Хочу объяснить всем читателям, что для меня освобождение всей территории Украины – это победа", – отметил он.

По его словам, деоккупация территорий будет продолжаться в 2024 году. До конца этого года ВСУ могут полностью освободить от врага Херсонскую область и дойти до Мариуполя. С возвращением Крыма все окажется сложнее – Украина вернет полуостров только тогда, когда все остальные территории будут освобождены от оккупантов.

Видео дня

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.