Законопроєкт про мобілізацію: у Раді розповіли про роботу над правками

Членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз прокоментувала роботу над урядовим законопроєктом про мобілізацію. За її словами, цього тижня комітет розпочне розгляд по правках, розбитих за напрямками.

Водночас вона вказала, що жодної правки ще не було розглянуто. Про це Фріз розповіла у коментарі Суспільному.

На попередньому тижні комітет визначив 16 напрямків щодо змін. Вона додала, що ключові зміни буде визначати сесійна зала, тому що там можуть поставити правку на підтвердження чи на врахування.

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Що стосується напрямків, то, за словами Фріз, комітет вже не підтримав як обов’язок:

введення електронного кабінету для всіх без виключення 18-60-річних військовозобов’язаних резервістів та призовників;

блокування рахунків і обмеження виїзду за кордон;

електронні повістки.

Також ретельно було розглянуто питання щодо осіб з інвалідністю 1,2,3 групи. Що стосується аспірантів, то, за словами Фріз, всі аспіранти без виключення, як на бюджетній основі, так і на контракті, мають право на отримання відстрочки.

Щодо демобілізації, засідання відбудеться на цьому тижні, щоб ухвалити рішення комітету. Йдеться про редакцію, яку буде пропонувати комітет залу.

"Ми, зі своєї сторони, наполягаємо на тому, щоб була встановлена чітка диференціація щодо обліку цих 36 місяців. І для тих, хто перебуває на "нулі" або в зоні бойових дій 18 місяців, обраховувати потрібно один день за два", – зазначила Фріз.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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