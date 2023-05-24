Закуска на скору руку: рецепт грінок з часником та сиром

Ці грінки робляться у духовці та чудово підходять у якості закуски до святкового столу або на перекус.

Інгредієнти:

– 8 скибочок хліба

– 50 г вершкового масла

– 50 г сиру

– 2-3 зубчики часнику

– сіль, перець за смаком

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Спосіб приготування:

1.Візьміть розм’якшене вершкове масло та викладіть у миску. Додайте 2-3 подрібнені зубчики часнику та натертий сир, сіль та перець.

2. Всі інгредієнти добре змішайте.

3. Намастіть хліб готовою часниково-сирною масою.

4. Перекладіть хліб на деко та запікайте в духовці 8-10 хвилин при температурі 220 градусів.

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