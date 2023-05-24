Закуска на скору руку: рецепт грінок з часником та сиром
Ці грінки робляться у духовці та чудово підходять у якості закуски до святкового столу або на перекус.
Інгредієнти:
– 8 скибочок хліба
– 50 г вершкового масла
– 50 г сиру
– 2-3 зубчики часнику
– сіль, перець за смаком
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Спосіб приготування:
1.Візьміть розм’якшене вершкове масло та викладіть у миску. Додайте 2-3 подрібнені зубчики часнику та натертий сир, сіль та перець.
2. Всі інгредієнти добре змішайте.
3. Намастіть хліб готовою часниково-сирною масою.
4. Перекладіть хліб на деко та запікайте в духовці 8-10 хвилин при температурі 220 градусів.
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