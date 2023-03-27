Залужний нагородив 'Золотим Хрестом' бійця з бригади Івана Сірка, який героїчно оборонявся проти навали росіян (фото)

Старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслан Зубарєв отримав нагороду з рук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він був нагороджений почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест".

Про це стало відомо з повідомлення, розміщеного у соцмережах Головнокомандувача ЗСУ. Залужний зауважив, що боєць відбив атаку переважальних сил росіян, проявивши звитягу та мужність у бою.

"Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю", – зазначив Залужний.

Раніше у соцмережах було опубліковано відео бою українського солдата з переважаючою силою ворога.

Героєм цього відео, як виявилося, був старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслан Зубарєв. Він разом з напарником знищив переважаючу за кількістю штурмову групу окупантів у ближньому бою.

Нагадаємо, у 2021 році Головнокомандувач ЗСУ своїм наказом затвердив нову систему бойових нагород, яка була розроблена на основі національних бойових традицій та з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України.

Зокрема, було вирішено, що нагорода "Золотий Хрест" стане "сержантською", "Срібний Хрест" — офіцерською, а "Сталевим Хрестом" нагороджуватимуть героїв-командувачів.

Раніше нагорода, яку отримав Руслан Зубарєв, називалася "Золотий Хрест Заслуги". Це була цивільна та військова нагорода Української головної визвольної ради та Української повстанської армії. Вона вручалася як бійцям Української повстанської армії, так і цивільним особам за зроблений ними особливий внесок у розвиток української армії – "За особливий труд на користь Українських Збройних Сил".

Пропонуємо дізнатися про історію ще одного українського героя, який самотужки відбив атаку росіян на позиції побратимів. Він за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin ліквідував 5 танків та 3 БМП ворога.

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