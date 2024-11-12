Заступник міністра освіти заявив про необхідність підняття вартості освіти в Україні

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький вважає, що вартість вищої освіти в Україні має зрости. Він порівняв ціну навчання у вітчизняних і закордонних університетах.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на виступ Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". Також він пояснив, як можна підвищити заробітну плату викладачам.

МОН вважає, що вища освіта повинна подорожчати Заступник міністра зазначив, що впровадження системи грантів для студентів може призвести до підвищення вартості освіти.

"Якісна освіта повинна бути дорогою. Неможливо підготувати фахівця за 25 000 гривень на рік. Деякі українські університети пропонують таку вартість, переважно приватні. Це просто купівля диплома", – сказав Винницький.

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Він також навів приклади з Європи, де навчання коштує значно дорожче.

"Навіть у найбідніших країнах Європи, таких як Румунія і Болгарія, вартість підготовки студента починається від 3000 євро на рік. У Німеччині ж ціна становить 6000–8000 євро на рік. У нас середня вартість – близько 1000 євро", – додав заступник Лісового.

За його підрахунками, це становить приблизно 46 000–47 000 гривень, що пояснює низькі зарплати викладачів і невисоку якість освіти, адже в таких умовах працівники не мають належної мотивації. Тому, на його думку, слід підвищувати середню вартість підготовки студентів.

Згідно з Винницьким, додаткові кошти держава не може виділити, тому потрібна система співфінансування – частково фінансування від держави, частково від приватного сектора. Це має зробити освіту якіснішою і дорожчою.

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