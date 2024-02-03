Замороження карток пенсіонерів: у Мінсоцполітики пояснили важливий нюанс

Чи будуть блокувати карти пенсіонерів, на яких не було руху коштів

В Інтернеті шириться інформація про те, що банківські картки пенсіонерів, які не користуються ними протягом 6 місяців, будуть заблоковані.

Мінсоцполітики спростовує цю інформацію. Пенсійні картки не блокують. Якщо пенсіонер, який є внутрішньо переміщеною особою, не користується карткою протягом 6 місяців, пенсія продовжуватиме нараховуватися, але не буде надходити на картковий рахунок до з'ясування обставин.

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Це пов'язано з тим, що багато пенсіонерів з числа ВПО проживають на тимчасово окупованій території. У цій ситуації держава не може оперативно з'ясувати, чи живий власник картки і чи має він доступ до неї.

Для того, щоб отримувати пенсію на картку, пенсіонеру, який проживає на ТОТ,

потрібно підтвердити свою особу.

Це можна зробити:

в Пенсійному фонді: особисто; через уповноважену особу; через нотаріуса;

в Ощадбанку: особисто.



Якщо пенсіонер не підтвердить свою особу протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану, нарахування пенсії буде припинено.

Детальніше про те, як підтвердити особу, можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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