Зарплати зростають, але не для всіх: кому чекати надбавок у 2025 році
В Україні спостерігається загострення кадрової кризи, зокрема в таких сферах, як промисловість, енергетика та будівництво. Однак не всі роботодавці готові підвищити зарплати, щоб залучити нових працівників.
Так, згідно з даними дослідження Державної служби зайнятості, лише 35% роботодавців в Україні мають намір підвищити зарплати своїм працівникам у 2025 році. Про це пише "24 Канал".
Великі компанії найбільше готові підвищувати зарплати.
- Серед підприємств, де працює понад 250 осіб, 45% планують збільшити заробітну плату в цьому році.
- У компаніях середнього розміру (50-249 працівників) та малих підприємствах (10-49 працівників) близько 35% роботодавців налаштовані на підвищення зарплат.
- Щодо мікропідприємств (1-9 працівників), лише 30% планують підвищення.
Згідно з прогнозами, найбільше роботодавців планують підвищити зарплати в Житомирській, Волинській та Закарпатській областях, а найменше – у Києві та Херсонщині.
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У яких сферах планується підвищення зарплат
У різних секторах економіки ситуація з виплатами має відмінності. Найбільше підприємств зростання зарплат планують:
- у сільському господарстві – 51,7%;
- у видобувній промисловості – 6,7%;
- у переробній галузі – 44,2%.
Згідно з дослідженням, найменше число компаній, які планують підвищити зарплати цього року, спостерігається в таких сферах:
- освіта – 24%;
- державне управління – 18,2%;
- мистецтво та спорт – 17%.
Найбільш затребуваними професіями у 2025 році залишаються:
- тракторист;
- слюсар-ремонтник;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- медсестра;
- водій;
- швачка.
У рамках дослідження Державна служба зайнятості опитала близько 55 000 роботодавців з усіх регіонів, які знаходяться під контролем України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що середня зарплата в Україні зросла на 24%.
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