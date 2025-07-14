Зарплати зростають, але не для всіх: кому чекати надбавок у 2025 році

В Україні спостерігається загострення кадрової кризи, зокрема в таких сферах, як промисловість, енергетика та будівництво. Однак не всі роботодавці готові підвищити зарплати, щоб залучити нових працівників.

Так, згідно з даними дослідження Державної служби зайнятості, лише 35% роботодавців в Україні мають намір підвищити зарплати своїм працівникам у 2025 році. Про це пише "24 Канал".

Великі компанії найбільше готові підвищувати зарплати.

Серед підприємств, де працює понад 250 осіб, 45% планують збільшити заробітну плату в цьому році.

У компаніях середнього розміру (50-249 працівників) та малих підприємствах (10-49 працівників) близько 35% роботодавців налаштовані на підвищення зарплат.

Щодо мікропідприємств (1-9 працівників), лише 30% планують підвищення.

Згідно з прогнозами, найбільше роботодавців планують підвищити зарплати в Житомирській, Волинській та Закарпатській областях, а найменше – у Києві та Херсонщині.

Читайте також: Вчителям в Україні відчутно підвищать зарплати: як зміняться виплати до 2028 року

У яких сферах планується підвищення зарплат

У різних секторах економіки ситуація з виплатами має відмінності. Найбільше підприємств зростання зарплат планують:

у сільському господарстві – 51,7%;

у видобувній промисловості – 6,7%;

у переробній галузі – 44,2%.

Згідно з дослідженням, найменше число компаній, які планують підвищити зарплати цього року, спостерігається в таких сферах:

освіта – 24%;

державне управління – 18,2%;

мистецтво та спорт – 17%.

Найбільш затребуваними професіями у 2025 році залишаються:

тракторист;

слюсар-ремонтник;

електрогазозварник;

електромонтер;

медсестра;

водій;

швачка.

У рамках дослідження Державна служба зайнятості опитала близько 55 000 роботодавців з усіх регіонів, які знаходяться під контролем України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що середня зарплата в Україні зросла на 24%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!