Захист від шкідника та збільшення росту: топ-3 причини скошувати бадилля картоплі

Чому видалення бадилля є важливим? Сайт радіотрек приводить аргументи садівників:

Зменшення боротьби з комахами

Часто шкідники атакують саме бадильну частину картоплі. Видаливши її, можна знизити ймовірність виникнення комах, які шкодять цій культурі. Але слід пам'ятати, що цей крок не забезпечить захист від усіх шкідників.

Читайте також: Де та як посадити картоплю, щоб отримати другий врожай: лайфхак для дачників

Запобігання захворюванням

Зокрема в серпні збільшується ризик зараження картоплі хворобами, особливо фітофторозом. Позбавивши рослину від бадильної частини, можна уникнути поширення різних захворювань.

Формування великих бульб

Вирощування бадильної частини картоплі вимагає від рослини багато ресурсів. Але якщо відмовитися від цього елемента, можна спрямувати ресурси на зростання бульб. Це може призвести до отримання значно більших плодів.

Нагадаємо, ми вже писали, як вирощувати фіолетову картоплю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!