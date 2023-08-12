Защита от вредителя и увеличение роста: топ-3 причины скашивать ботву картофеля

Почему удаление ботвы важно? Сайт радиотрек приводит аргументы садоводов:

Уменьшение борьбы с насекомыми

Часто вредители атакуют именно бодильную часть картофеля. Удалив ее, можно снизить вероятность возникновения насекомых, вредящих этой культуре. Но следует помнить, что этот шаг не обеспечит защиту от всех вредителей.

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Предотвращение заболеваний

В частности, в августе увеличивается риск заражения картофеля болезнями, особенно фитофторозом. Избавив растение от ботвой части, можно избежать распространения разных заболеваний.

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Формирование крупных клубней

Выращивание бодильной части картофеля требует от растения много ресурсов. Но если отказаться от этого элемента, можно направить ресурсы на рост клубней. Это может привести к получению гораздо больших плодов.

Напомним, мы уже писали, как выращивать фиолетовый картофель.

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