Захистять овочі від хвороб: які квіти варто посадити на городі

Є сорти квітів, які володіють не лише красивим зовнішнім виглядом, але й покращують стан ґрунту, захищають рослини від хвороб та відлякують комарів. Це все про чорнобривці. Чому варто посадити їх на своєму городі підкаже UaPortal.

Висаджуйтее чорнобривці на подвір’ї та вздовж грядок. Так вони захистять рослини від хвороб та шкідників, зокрема нематод.

Аромат чорнобривців відлякає від подвір’я комарів та клопів, тому садіть їх біля будинку, вікон та дверей. Крім того, у чорнобривцях міститься спеціальна речовина, яка є основним складником репелентів.

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Також варто садити їх біля овочів: кабачків, гарбузів та помідорів. Чорнобривці захистять їх від шкідників та допоможуть овочам у зрості.

Чорнобривці покращують якість ґрунту – овочі, висаджені після чорнобривців, менше хворіють. Також, вони захищають овочі від фітофтори, яка особливо небезпечна для помідорів.

Їх навіть можна використвуати в якості добрива – просто внесіть у землю подрібнені стебла чорнобривців восени, коли квіти відцвітуть.

Також чорнобривці запобігають ерозії та збагачують грунт завдяки міцній кореневій системі і великому листі.

Нагадаємо, ми вже писали про рослини, які варто вирощувати вдома.

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