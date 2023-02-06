'Змусили окупантів пробігти стометрівку': артилеристи влучили прямо у бліндаж ворога (відео)

Українські артилеристи завдали влучного удару по ворожому бліндажу, чим змусили вцілілих окупантів тікати в тил. Вогонь вели артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Скорегувати удар їм допомогли бійці Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони. Відео з влучанням опублікували на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Як змусити окупантів пробігти стометровку? Знають бійці Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони. Достатньо лише знайти їх бліндаж і скорегувати вогонь артилерії 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу прямо по ворогу! І от вже двоє чудом вцілілих контужених чмобіків чимдуж втікають в тил. Хай бігають" – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті

На відео з безпілотника можна побачити, як артилерія завдає влучного удару по бліндажу. Втім, вже за декілька хвилин з укриття вибігають двоє дезорієнтованих російських окупантів.

Скільки ворогів загинули від удару не повідомляється. Точний час та місце удару не вказано з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!