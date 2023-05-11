Сніданок за 15 хвилин: як приготувати солоні сирники з зеленню

Немає нічого смачнішого на сніданок, аніж сирники, А якщо це сирники солоні? Пропонуємо спробувати приготувати звичну страву за незвичним рецептом.

Спробуйте додати до сиру трохи солі, кріп та петрушку. Як готувати солоні сирники, читайте далі.

Простий рецепт солених сирників з кропом та петрушкою:

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Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру

2 яйця

4 столові ложки пшеничної або кукурудзяної муки

1/2 чайної ложки соди

1/2 чайної ложки солі

столова ложка свіжого кропу, нарізаного (за бажанням, може додати більше)

столова ложка свіжої петрушки, нарізаної

рослинна олія для смаження

Як готувати:

У мисці ретельно змішайте кисломолочний сир, яйця, муку, соду та сіль, доки не утвориться однорідне тісто. Додайте нарізаний кріп та петрушку до тіста та ще раз ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Ложкою розкладіть на сковороду невеликі порції тіста. Смажте сирники з обох сторін, доки вони не стануть золотисто-коричневими. Після смаження дайте сирникам трохи охолонути на блюді, вкритому паперовими рушниками. Додавайте сирники з кропом та петрушкою гарячими. До них смакуватиме сметана або соус.

Смачного!

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