Сніданок за 5 хвилин: як приготувати яблучні оладки

Млинці, панкейки та оладки – це страви, які здобули популярність у всьому світі завдяки своїй простоті у приготуванні та різноманітності начинок. Ці страви можна легко приготувати заздалегідь та їсти як розігріті, так і охолоджені. Софія Рожко, нутриціологиня, пропонує цікавий рецепт яблучних оладок.

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Інгредієнти:

5 яблук;

4-8 ст.л. борошна;

сік половинки лимона;

2 яйця.

Щоб приготувати яблучні оладки, спочатку необхідно зняти шкірку з яблук та натерти їх. Зайву рідину відіжміть, додайте сік лимона, яйця та борошно, кількість якого залежить від соковитості яблук. Усі інгредієнти добре перемішайте.

Потім потрібно змастити пательню олією або вершковим маслом та смажити оладки на маленькому вогні під кришкою по три – чотири хвилини з кожної сторони.

Готові яблучні оладки можна подавати з корицею, йогуртом та медом. Смачного!

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