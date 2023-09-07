Зеленський та Буданов привітали розвідників зі святом (відео)

7 вересня 2023 року Україна відзначає День військової розвідки. Цей день офіційно почали святкувати рівно рік тому – відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Розвідників першим привітав начальник ГУР МО України Кирило Буданов. У Телеграм-каналі ГУР опублікували відео, як Буданов задуває свічки на торті під звук потужного вибуху.

"Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України. Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – означає озброєний", – зауважив керівник ГУР.

Він нагадав, що українські розвідники успішно виконують бойові завдання у тилу ворога, проводять спецоперації, звільняють заручників і беруть у полон окупантів для поповнення обмінного фонду.

Буданов подякував розвідниками за роботу, за професіоналізм, за те, що вони роблять заради нашої спільної Перемоги.

"Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Ми помстимося ра*истській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море. Хай буде світло! Знищимо пітьму!", – резюмував начальник ГУР МОУ.

Розвідників привітав і президент Володимир Зеленський. Він опублікував фотографії з українськими розвідниками та підписав їх так: "Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду. Дякую за кожен результат!З Днем воєнної розвідки України!".

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