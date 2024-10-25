Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті до України через його участь у саміті БРІКС

За інформацією від високопоставлених осіб в Офісі президента України, Володимир Зеленський не схвалив запланований візит Гутерріша до України. Рішення пов'язане з присутністю генсека ООН на масштабному дипломатичному заході в Казані БРІКС- найбільшому в Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Хоча під час саміту Гутерріш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні та звернувся до Путіна з вимогою припинити війну, що триває понад два роки, сама його участь у заході викликала обурення української сторони. Про це пише OBOZ.

На саміті були присутні 20 світових лідерів, включаючи очільника КНР Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

"Президент не дав згоду на візит Гутерріша після Казані. Його не буде в Україні, зокрема через нехтування принципами здорового глузду та міжнародного права, продемонстроване в Казані", - повідомило джерело в президентській адміністрації.

Нагадаємо, ми вже писали про основні тези зустрічі Зеленського з журналістами.

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