Зеленський підписав указ про звільнення обласних воєнкомів

Тиждень тому президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні РНБО оголосив про рішення звільнити всіх обласних керівників Територіальних центрів комплектування. 17 серпня глава держави підтвердив своє рішення відповідним указом.

На сайті глави держави опубліковано текст документа:

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Цим указом Зеленський затвердив рішення РНБО "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України".

Нагадаємо, що проти одеського воєнкома Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. Суд відправив його під арешт на 60 днів.

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