Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та електронний кабінет: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Йдеться про зниження з 27 до 25 років.

Відповідна інформація вказана на сайті Верховної ради. За закон №9281 нардепи проголосували ще 30 травня 2023 року.

2 квітня 2024 року на сайті Верховної ради вказано що закон повернуто з підписом президента. Вже з 3 квітня повістки можна буде видавати 25-річним військовозобов'язаним громадянам.

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Зеленський також підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного №10062. Верховна Рада 16 січня підтримала в цілому проєкт про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

Додамо, у Міноборони раніше заявили, що планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. У ньому буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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