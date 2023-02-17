Зеленський розповів, чи є ризик нападу з боку Білорусі

Президент України Володимир Зеленський оцінив ймовірність прямого наступу Білорусі. За його словами, вірогідність цієї події зараз низька.

Він вважає, що більшість білорусів не хочуть воювати на боці рф проти України. Про це Зеленський сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони (росіяни – ред.) можуть піти з Білорусі, але це складно", – зазначив президент.

Зеленський вказав, що росії не вдається затягнути білоруських військових у війну, тому що близько 80% населення Білорусі не хоче воювати проти України. Втім, рф не покидає намагань.

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"Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, тому що одна справа, коли з їх території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. Вони були під контролем росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і приєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом і робиш Білорусь частиною терористичного режиму путіна", – застеріг він.

Зеленський наголосив, що у такому випадку Білорусь стане суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу та відшкодування.

Нагадаємо, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Також Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

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