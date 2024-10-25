Зеленський розповів, коли солдати КНДР з’являться на фронті в Україні

За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. 25 жовтня головком Олександр Сирський доповів йому про залучення Росією військових із Північної Кореї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах, назвавши це очевидним ескалаційним кроком РФ.

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"Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію".

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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