Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму інтерв'ю The Wall Street Journal, що країна готова до контрнаступу. Він висловив бажання мати додаткові ресурси для проведення контрнаступу, але зауважив, що Україна не може чекати місяців.

Читайте також: Українські штурмовики створили плацдарм для контрнаступу на Бахмут

"Не знаю точно, скільки це займе часу і яку ціну ми заплатимо", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що росія має перевагу у повітрі, а відсутність захисту від ворожої авіації може призвести до великої кількості втрат серед військових під час контрнаступу.

Президент також підкреслив, що Україні необхідні додаткові комплекси Patriot для захисту як цивільного населення, так і військових на передовій. Він визнав, що точно не може визначити, скільки часу займе проведення контрнаступу та яка ціна буде заплачена за це.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!