Земельний податок в Україні: чи повинні його сплачувати особи з інвалідністю 3 групи

Кожен власник чи користувач земельної ділянки в Україні зобов’язаний сплачувати податок на землю. Водночас закон передбачає окремі випадки, коли діють винятки з цього правила.

Юристка Лариса Кісь у коментарі для "24 Каналу" пояснила, що деякі категорії громадян можуть бути звільнені від сплати земельного податку. Серед них – особи з інвалідністю, батьки з багатодітних сімей, пенсіонери, учасники бойових дій та люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На сьогодні власники земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованих територіях, звільняють від сплати земельного податку.

"Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом", – зазначила Лариса Кісь.

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Хто ще має право на звільнення від податку

Разом з тим, згідно з пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, земельний податок не сплачують:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, особи з інвалідністю 3 групи зобов’язані сплачувати земельний податок.

Лариса Кісь також зазначає, що фізичні особи, які належать до 4 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, не мають права на пільги зі сплати земельного податку.

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Які категорії земель не підлягають оподаткуванню

Від сплати податку звільняються різні типи земельних ділянок залежно від їх цільового призначення, зокрема ті, що використовуються для особистого господарства, житлового будівництва, садівництва тощо, але в межах встановлених норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

– не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

– не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

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