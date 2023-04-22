Землю накриє шестиденна магнітна буря: коли саме

Магнітні бурі у квітні 2023 - названо небезпечні дні у квітні та як покращити самопочуття

Впродовж найближчих чотирьох днів магнітні бурі не очікуються. Утім, вже від 29 квітня Землю сколихне шестиденний метеоудар.

Потужність магнітної бурі коливатиметься від 4-х (магнітне збурення) до 5-ти балів (слабка буря). Про це повідомили фахівці астрометеорологічної лабораторії Tesis.xras.

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Зазначається, що найбільше небезпечними днями будуть 26, 27, 28 та 30 квітня. Магнітна буря стихне 29 квітня та 1 травня.

Магнітні бурі у квітні-травні 2023

За даними Meteoagent, де досліджують активність на Сонці, до 26 квітня геомагнітні збурення очікують 2-3 бали. Утім, 26-28 квітня буде дуже потужна триденна магнітна буря потужністю 6 балів.

Потужна триденна магнітна буря накриє Землю - магнітні бурі в квітні 2023

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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