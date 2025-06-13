Землю накрила 6-ти бальна магнітна буря: прогноз геомагнітної активності на 14-15 червня

Геомагнітні бурі визначаються за К-індексом, шкалою, яка вимірює їх інтенсивність від 2 до 9. Чим вищий показник, тим потужніший вплив бурі на організм людини та технічні системи.

Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 і 15 червня 2025 року.

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У суботу, 14 червня, прогнозується геомагнітна буря помірної сили — К-індекс становитиме 5, що відповідає червоному рівню. Вона може викликати дискомфорт у людей, які чутливі до змін погоди. Наступного дня, у неділю, 15 червня, очікується посилення сонячної активності — К-індекс підвищиться до 6, що свідчить про відчутну магнітну бурю з помітнішим впливом на здоров’я та самопочуття.

Варто враховувати, що подібні прогнози мають орієнтовний характер і можуть змінюватися, адже оновлення даних про активність Сонця відбувається кожні три години. Найбільш достовірними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як інші лише вказують на можливі тенденції.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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