Землю накрила потужна магнітна буря: скільки днів триватиме

Магнітні бурі у серпні 2023 - графік метеоударів на серпень 2023 та поради, як покращити самопочуття під час магнітних бур

У п'ятницю, 4 серпня, Землю сколихнула досить сильна магнітна буря. Це може вплинути на погіршення самопочуття, появу головного болю та підвищення/зниження тиску.

На сайті Meteoagent вказується, що потужний метеоудар триватиме два дні – 4-5 серпня. Наступного дня ситуація піде на спад.

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Згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, геомагнітна активність на початку місяця була низькою. Проте далі відбуватиметься певне загострення, а в середині та в кінці серпня варто чекати на метеоудари середньої та сильної потужності.

Так, 4-5 серпня потужність метеоудару становитиме 5 балів з 10; 6 серпня – 4 бали.

Магнітні бурі 2023 - графік магнітних бур на серпень 2023

Календар магнітних бур на серпень 2023 року:

слабкі магнітні бурі – 6-11 серпня.

магнітні бурі середньої потужності – 5 серпня, 25 серпня.

магнітні бурі сильної потужності – 12-13 серпня, 27-28 серпня.

Що робити для кращого самопочуття під час магнітних бур?

Дотримуйтеся загальних рекомендацій лікарів, щоб покращити свій стан під час магнітних бур:

споживання більшої кількості рідини, окрім кави, алкоголю та енергетиків;

відмова від цигарок, кальяну та інших шкідливих звичок,

обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі,

обирайте сезонні овочі та фрукти, зелень,

гуляйте більше на свіжому повітрі,

часто провітрюйте приміщення, де проживаєте,

обирайте піші прогулянки,

менше нервуйте та конфліктуйте,

перед сном приймайте контрастний душ.

Якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть загострюватися під час магнітних бур, намагатися не займатися важкою фізичною активністю, а натомість більше відпочивати.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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