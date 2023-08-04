Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько дней продлится

В пятницу, 4 августа, Землю всколыхнула довольно мощная магнитная буря. Это может повлиять на ухудшение самочувствия, появление головной боли и повышение/снижение давления.

На сайте Meteoagent указывается, что мощный метеоудар продлится два дня – 4-5 августа. На следующий день ситуация пойдет на убыль.

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Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, геомагнитная активность в начале месяца была низкой. Однако дальше будет происходить определенное обострение, а в середине и конце августа следует ожидать метеоударов средней и сильной мощности.

Видео дня

Так, 4-5 августа мощность метеоудара составит 5 баллов из 10; 6 августа – 4 балла.

Календарь магнитных бурь на август 2023 года:

слабые магнитные бури – 6-11 августа.

магнитные бури средней мощности – 5 августа, 25 августа.

магнитные бури сильной мощности – 12-13 августа, 27-28 августа.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь?

Следуйте общим рекомендациям врачей, чтобы улучшить свое состояние во время магнитных бурь:

потребление большего количества жидкости, кроме кофе, алкоголя и энергетиков;

отказ от сигарет, кальяна и других вредных привычек,

ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи,

выбирайте сезонные овощи и фрукты, зелень,

гуляйте больше на свежем воздухе,

часто проветривайте помещение, где проживаете,

выбирайте пешие прогулки,

меньше нервничайте и конфликтуйте,

перед сном принимайте контрастный душ.

Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время магнитных бурь, стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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