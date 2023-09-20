Повторення має цікавий зв'язок із розумом. Подібно до відчуття дежавю, коли нам здається, що ми вже пережили певну ситуацію у минулому, повторення може викликати дивне відчуття деякого подібного минулого досвіду.

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Але вчені виявили, що дежавю насправді є важливим аспектом роботи нашої пам'яті. У ході дослідження було встановлено, що ця явище виникає тоді, коли частина мозку, яка відповідає за визнання знайомого, не співпадає з реальністю. Дежавю можна сприймати як спробу нашої системи пам'яті "перевірити факти". Про це пише Sciense Alert.

Протилежністю дежавю є явище, відоме як "жамевю", коли речі, які ми знаємо як звичайні, здаються нереальними або новими. У проведеному дослідженні механізм цього явища був розглянутий докладно. Жамевю може включати в себе вигляд знайомого обличчя та раптове відчуття, що це обличчя стало незвичайним або незнайомим. Наприклад, це може відбутися, коли ви потрапляєте в знайоме місце і вдруге сприймаєте його як щось нове.

Жамею – це явище, яке відбувається рідше, ніж дежавю, і може бути ще більш незвичайним і тривожним. Люди описують це відчуття, як "втрату зв'язку", коли річ стає все менш зрозумілою, чим більше на неї дивишся. Це досвід може виникнути в різних ситуаціях, включаючи повторення або увагу, але це не обов'язково.

Дослідники також зауважили, що при подачі документів для отримання субсидії на опалювальний сезон у 2023 році, ураховуватимуть серпневі пенсійні виплати для обчислення сукупного доходу родини.

Насамкінець, це дослідження дає нам нові орієнтири для розуміння та пояснення подібних явищ, що можуть відкривати нові можливості для подальших досліджень та розвитку психології.

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