Повторение имеет интересную связь с разумом. Подобно ощущению дежавю, когда нам кажется, что мы уже пережили определенную ситуацию в прошлом, повторение может вызвать удивительное ощущение некоторого подобного прошлого опыта.

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Но ученые обнаружили, что дежавю действительно важный аспект работы нашей памяти. В ходе исследования было установлено, что это явление возникает тогда, когда часть мозга, отвечающая за признание знакомого, не совпадает с реальностью. Дежавю можно воспринимать как попытку нашей системы памяти "проверить факты". Об этом пишет Sciense Alert.

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Противоположностью дежавю есть явление, известное как "жамевю", когда вещи, которые мы знаем как обычные, кажутся нереальными или новыми. В проведённом исследовании механизм этого явления был рассмотрен подробно. Жамевю может включать в себя вид знакомого лица и внезапное чувство, что это лицо стало необычным или незнакомым. К примеру, это может произойти, когда вы попадаете в знакомое место и вторично воспринимаете его как нечто новое.

Жамею – это явление, которое происходит реже, чем дежавю, и может быть еще более необычным и тревожным. Люди описывают это ощущение как "потерю связи", когда вещь становится все менее понятной, чем больше на нее смотришь. Это опыт может возникнуть в разных ситуациях, включая повторение или внимание, но это не обязательно.

Исследователи также отметили, что при подаче документов для получения субсидии на отопительный сезон в 2023 году будут учитываться августовские пенсионные выплаты для исчисления совокупного дохода семьи.

В заключение, это исследование дает нам новые ориентиры для понимания и объяснения подобных явлений, которые могут открывать новые возможности для дальнейших исследований и развития психологии.

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