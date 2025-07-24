Спека, зливи чи осіння прохолода? Синоптики попередили, чого чекати від погоди в останній місяць літа

Українських жителів чекає спекотний і майже бездощовий серпень. За прогнозами синоптиків, температура повітря перевищить звичні сезонні показники, а кількість опадів буде мінімальною.

Як йдеться в даних Укргідрометцентру, серпень 2025 року виявиться теплішим за середньостатистичні показники. Середня температура по країні прогнозується в межах від +20 до +26°C, що на 1,5–2 градуси перевищує кліматичну норму.

У західних регіонах очікуються дещо нижчі показники – від +17 до +20°C, а в Карпатах – +14…+16°C, що відповідає звичним нормам.

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Щодо опадів, то їх кількість буде значно нижчою за норму – всього 23–40 мм (близько 64–73% від стандартного показника). Водночас у західній частині країни, включно з Карпатами, очікується більше дощів – 60–77 мм, а в гірських районах – до 116 мм, що загалом відповідає нормі.

Клімат у серпні: що показує статистика

Згідно з багаторічними метеоспостереженнями, в Україні середня температура повітря в серпні зазвичай становить від +18 до +24,8°C. У гірських регіонах ці показники дещо нижчі – приблизно +16…+19°C, а у високогір’ї Карпат – близько +13°C.

Найвищі зафіксовані температурні значення сягали +35…+39,6°C. У південних, східних, центральних областях, а також на Тернопільщині й Чернігівщині температура місцями сягала +40…+42°C. В гірських зонах зафіксовано максимум до +39°C.

Мінімальні температури серпня також можуть бути доволі низькими: зазвичай +1…+7°C, на морському узбережжі – +8…+13°C. У північних, східних, а також у Волинській, Запорізькій областях і в Карпатах іноді фіксували навіть слабкі заморозки – до -2°C.

Середній рівень опадів у серпні становить 30–97 мм. В окремих регіонах – зокрема в Херсонській області та західному Криму – ця цифра може бути нижчою: близько 24–28 мм. Найбільше дощів традиційно випадає на Прикарпатті, Закарпатті та в самих Карпатах – там фіксується від 104 до 120 мм опадів за місяць.

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