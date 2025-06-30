Спекотна хвиля з півдня Європи вже наближається: Україна готується до підвищення температур

Аномальна спека накрила південні країни Європи, підвищуючи ризик масштабних лісових пожеж. У таких державах, як Італія, Іспанія, Греція та Португалія, температура повітря подекуди перевищує +40°C.

Про це повідомляє агентство AP. У зв’язку з цим місцева влада посилює протипожежні заходи безпеки.

Фахівці пов’язують збільшення кількості подібних спекотних періодів зі змінами клімату і застерігають, що такі погодні явища стають все частішими. Найбільше від них потерпають південні регіони Європейського континенту.

У Португалії більше половини території перебуває в зоні високої пожежної небезпеки, а в Лісабоні очікується температура до +42°C. Італія оголосила червоний рівень тривоги у 21 великому місті, серед яких Рим, Мілан і Неаполь.

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Греція також стикається з наслідками аномальної спеки. Після масштабної лісової пожежі на південь від Афін було евакуйовано мешканців і перекрито дороги поблизу храму Посейдона. У гасінні вогню беруть участь понад сто пожежників. П’ять населених пунктів потрапили під евакуацію.

В Іспанії температура піднялася до +42°C у Севільї та інших містах південних і центральних регіонів. У низці областей показники значно перевищують середньомісячні норми. Метеорологічна служба країни повідомила, що червень може стати найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

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