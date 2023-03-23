Дружина Віктора Павліка зробила пластику на обличчі: який вигляд має та скільки коштує операція

Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова поділилась післяопераційними фото та розсекретила вартість пластичної операції. Жінка зробила ринопластику і ліпофілінг підборіддя.

Про це Реп'яхова розповіла у своєму Instagram. Користувачі мережі не перестають обговорювати "нову" зовнішність жінки.

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За її словами, ринопластика коштувала 3520 євро, а септопластика – 1100 євро.

"Коштувала операція 3520 євро. Якщо додатково вирівнювати перегородку, то ще плюс 1100 євро. У мене була ринопластика. А операція щодо перегородки носа називається септопластика (це коли є викривлення на КТ носових пазух)", – написала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію

Катерина також хотіла зробити мамопластику, але поки відмовилася від цієї операції. Все тому, що у майбутньому вона хоче ще мати дітей. Тому корекція буде потрібна після наступного вигодовування дітей грудьми.

"Тому зроблю мамопластику, коли закрию гештальт з дітьми", – зазначила блогерка.

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Раніше Реп'яхова поділилась першими кадрами з лікарні.

Катерина Реп'яхова опинилася на операційному столі

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Чоловік Реп'яхової був категорично проти будь-яких втручань у зовнішність дружини, але вона вирішила зробити так, як вона цього хотіла.

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Після операції блогерка показала свій живіт, з якого лікарі брали жирову тканини для операції на підборідді.

"Живіт теж трохи болить. Звідси брали жир та ставили в підборіддя", – розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію та показала фото

Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час до повномасштабного російського вторгнення в Україну їздила з гастролями по росії, вирішила позбутися нерухомості, що залишилася у неї в Підмосков'ї.

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