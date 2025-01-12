Житло від держави у 2025 році: як українці можуть скористатися програмою

Більшість українців не володіють власним житлом, але мають велику потребу в ньому. У таких випадках громадяни України можуть розраховувати на отримання соціального житла від держави, однак для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Вони зазначені у законі України "Про житловий фонд соціального призначення". Кожен громадянин має право на житло, і держава забезпечує умови для його будівництва, покупки або оренди.

Крім того, тим, хто не може самостійно розв'язати житлове питання, надається житло безкоштовно або за доступною ціною. Однак право на безоплатне житло мають лише певні категорії громадян:

тяжкохворі особи, які потребують окремих умов для проживання, за умови документального підтвердження;

мешканці аварійних будинків, де існує небезпека для життя – такі громадяни можуть бути терміново переселені в тимчасове житло;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – вони мають право на житло або кімнату після закінчення навчальних закладів;

особи, які потребують поліпшення житлових умов – ці громадяни можуть стати на загальну чергу для отримання житла.

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Перші три категорії громадян мають право на отримання житла позачергово, в той час як четверта категорія передбачає постановку в чергу. Щоб стати на облік та отримати житло, потрібно відповідати хоча б одній з таких умов:

житлові умови не відповідають встановленим нормам (менше 7 кв. м на одну особу);

середньомісячний дохід сім'ї є нижчим за прожитковий мінімум або вартість оренди житла в регіоні проживання;

громадянин є внутрішньо переміщеною особою та не має власного житла на підконтрольній Україні території.

Для того, щоб стати на облік, потрібно подати документи, що підтверджують відповідність вказаним вимогам. При розгляді заявки враховуються всі джерела доходу сім'ї, включаючи заробітну плату, пенсії, соціальні виплати та інші доходи.

Будь-яка спроба приховати інформацію про доходи чи майно може призвести до втрати права на отримання житла. До пільгових категорій громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом від держави, належать:

дружини та чоловіки загиблих ветеранів війни;

реабілітовані жертви репресій;

інваліди війни та ветерани бойових дій;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти та діти з інвалідністю;

особи, які втратили житло через стихійне лихо;

багатодітні сім'ї (від п'яти дітей).

Також важливо пам'ятати, що соціальне житло – це квартири чи будинки, що залишаються у власності держави. Люди можуть користуватися ними на умовах договору соціальної оренди, оплачуючи лише комунальні послуги та підтримуючи житло в належному стані. Продаж, передача в дар чи оренда такого житла заборонені.

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