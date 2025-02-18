Житло в Києві: скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру

Якщо відкладати всю зарплату, то українцю із середнім доходом знадобиться приблизно 8–10 років, щоб назбирати на квартиру в Києві. Для сімейної пари, де обоє отримують середню зарплату, накопичення може відбутися швидше – за 5–7 років.

Уявімо людину з місячним доходом 20 000 грн, яка теоретично може відкладати всю суму. Повністю виключаючи будь-які витрати (що малоймовірно, але розглядаємо цей сценарій для чистоти розрахунку), можна визначити приблизний термін накопичення, пише finance.ua.

Квартира в Києві площею 50 кв. м обійдеться приблизно від 75 000 доларів. Якщо людина з доходом 20 000 грн на місяць змогла б відкладати всю суму без жодних витрат, то на житло довелося б збирати близько 12,5 років (за курсу 1 долар = 40 грн).

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Для сімейної пари із сукупним доходом 40 000 грн на місяць такий термін накопичення (без витрат) скоротився б до 6–7 років. Однак, з урахуванням реальних витрат на життя, цей період може збільшитися до 12–15 років.

Якщо враховувати типові витрати на оренду житла, продукти, комунальні послуги тощо, то в середньому вдається відкладати лише 25–30% доходу. Це значно подовжує процес накопичення – замість 12,5 років він може зрости до 20 років або навіть більше.

Вартість житла в регіонах

Ціна квартир значно варіюється залежно від міста. У Києві середня вартість 1 кв. м на первинному ринку становить від 1 500 до 2 000 доларів. У великих містах, таких як Львів, Харків чи Одеса, цей показник коливається в межах 1 000–1 500 доларів за кв. м. У невеликих населених пунктах житло значно дешевше – від 500 до 800 доларів за кв. м.

На вторинному ринку ціни зазвичай нижчі на 10–20%, залежно від стану квартири та її розташування. Наприклад, у Києві вартість житла на вторинному ринку стартує від 1 200 доларів за кв. м, тоді як у регіонах можна знайти варіанти від 400 доларів за кв. м.

Зважаючи на ці цифри, можна скласти приблизний план накопичення коштів на квартиру в різних містах України.

Нагадаємо, в одному з українських міст стрімко злетіли ціни на житло.

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