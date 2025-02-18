Жилье в Киеве: сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру

Если откладывать всю зарплату, то украинцу со средним доходом понадобится примерно8–10 лет, чтобы собрать на квартиру в Киеве. Для семейной пары, где оба получают среднюю зарплату, накопление может произойти быстрее – через 5–7 лет.

Представим человека с месячным доходом 20 000 грн, который теоретически может откладывать всю сумму. Полностью исключая какие-либо расходы (что маловероятно, но рассматриваем этот сценарий для чистоты расчета), можно определить примерный срок накопления, пишет finance.ua.

Квартира в Киеве площадью 50 кв. м обойдется примерно от 75 000 долларов. Если человек с доходом 20 000 грн в месяц смог бы откладывать всю сумму без расходов, то на жилье пришлось бы собирать около 12,5 лет (по курсу 1 доллар = 40 грн).

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Для семейной пары с совокупным доходом 40 000 грн в месяц такой срок накопления (без затрат) сократился до 6–7 лет. Однако с учетом реальных расходов на жизнь этот период может увеличиться до 12–15 лет.

Если учитывать типовые расходы на аренду жилья, продукты, коммунальные услуги, то в среднем удается откладывать только 25–30% дохода. Это значительно удлиняет процесс накопления – вместо 12,5 лет он может возрасти до 20 лет или даже больше.

Стоимость жилья в регионах

Цена квартир значительно варьируется в зависимости от города. В Киеве средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке составляет от 1500 до 2000 долларов. В больших городах, таких как Львов, Харьков или Одесса, этот показатель колеблется от 1 000 до 1 500 долларов за кв. м. В небольших населенных пунктах жилье гораздо дешевле – от 500 до 800 долларов за кв. м.

На вторичном рынке цены обычно ниже на 10–20% в зависимости от состояния квартиры и ее расположения. К примеру, в Киеве стоимость жилья на вторичном рынке стартует от 1 200 долларов за кв. м, в то время как в регионах можно найти варианты от 400 долларов за кв. м.

Принимая во внимание эти цифры, можно составить примерный план накопления средств на квартиру в разных городах Украины.

Напомним, в одном из украинских городов стремительно взлетели цены на жилье.

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