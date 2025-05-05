Житло в Києві: скільки тепер доведеться заплатити за квартиру

У Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається суттєве подорожчання квартир. За останні пів року ціна за квадратний метр зросла на 16,82%, що еквівалентно майже 10 тисячам гривень – з приблизно 57 685 грн до 67 389 грн.

У розрахунок бралася загальна вартість житла незалежно від кількості кімнат. Таку інформацію надає портал M2bomber. Згідно з його даними, лише за останній місяць середня ціна житла зросла на 5,84% – це майже 4 тисячі гривень.

Збільшення вартості помітне також у річному порівнянні: з травня 2024 року до травня 2025 року ціни піднялися на 15,99%, що становить понад 9 тисяч гривень на квадратному метрі.

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Згідно з аналітичними даними, найпоширенішими цінами за квадратний метр у столиці для однокімнатних квартир залишаються 46 800, 68 400 і 79 200 гривень. Саме на ці цифри орієнтуються власники житла у 7,3% оголошень про продаж.

Також досить часто зустрічаються пропозиції з цінами 61 200 та 86 400 гривень за "квадрат" – вони охоплюють 6,2% усіх оголошень.

У бюджетному сегменті нерухомості іноді трапляються квартири, де вартість одного квадратного метра становить 14 400, 18 000 або 21 600 гривень. Проте таких варіантів на ринку зовсім мало – кожен з них займає лише по 0,5% від загальної кількості пропозицій.

Де у Києві житло найдоступніше за ціною

Ціни на квадратний метр житла в різних районах столиці коливаються від 46 982 до 93 964 гривень. Таким чином, різниця між найвищою та найнижчою ціною становить рівно 46 982 грн. За вартість одного квадратного метра в найдорожчій частині Києва можна придбати два "квадрати" у найдешевшій.

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Найнижча середня ціна зафіксована у Святошинському районі – 46 982 грн/м², а також у Деснянському – 47 990 грн/м².

До середнього цінового сегменту належать такі райони:

Дніпровський – 60 096 грн/м²;

Дарницький – 64 750 грн/м²;

Подільський – 64 860 грн/м²;

Оболонський – 67 096 грн/м²;

Голосіївський – 70 076 грн/м²;

Солом’янський – 74 357 грн/м²;

Шевченківський – 77 318 грн/м².

Найвищі ціни за квадратний метр зафіксовано у Печерському районі – в середньому 93 964 гривні.

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