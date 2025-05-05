Жилье в Киеве: сколько теперь придется заплатить за квартиру

В Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается существенное удорожание квартир. За последние полгода цена за квадратный метр выросла на 16,82%, что эквивалентно почти 10 тысячам гривен – с примерно 57 685 грн. до 67 389 грн.

В расчет бралась общая стоимость жилья вне зависимости от количества комнат. Такую информацию предоставляет портал M2bomber. Согласно его данным, только за последний месяц средняя цена жилья выросла на 5,84% - это почти 4 тысячи гривен.

Увеличение стоимости заметно также в годовом сравнении: с мая 2024 по май 2025 цены поднялись на 15,99%, что составляет более 9 тысяч гривен на квадратном метре.

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Согласно аналитическим данным, наиболее распространенными ценами за квадратный метр в столице для однокомнатных квартир остаются 46 800, 68 400 и 79 200 гривен. Именно на эти цифры ориентируются владельцы жилья в 7,3% объявлений о продаже.

Также довольно часто встречаются предложения с ценами 61200 и 86400 гривен за "квадрат" - они охватывают 6,2% всех объявлений.

В бюджетном сегменте недвижимости иногда встречаются квартиры, где стоимость одного квадратного метра составляет 14 400, 18 000 или 21 600 гривен. Однако таких вариантов на рынке совсем мало – каждый из них занимает всего по 0,5% от общего количества предложений.

Где в Киеве жилье самое доступное по цене

Цены на квадратный метр жилья в разных районах столицы колеблются от 46982 до 93964 гривен. Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 46 982 грн. За стоимость одного квадратного метра в самой дорогой части Киева можно приобрести два "квадрата" в самой дешевой.

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Самая низкая средняя цена отмечена в Святошинском районе – 46 982 грн/м², а также в Деснянском – 47 990 грн/м².

К среднему ценовому сегменту относятся следующие районы:

Днепровский – 60 096 грн/м²;

Дарницкий – 64 750 грн/м²;

Подольский – 64 860 грн/м²;

Оболонский – 67 096 грн/м²;

Голосеевский – 70 076 грн/м²;

Соломенский – 74 357 грн/м²;

Шевченковский – 77 318 грн/м².

Самые высокие цены за квадратный метр отмечены в Печерском районе – в среднем 93 964 гривны.

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