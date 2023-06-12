Мешканець США підхопив інфекцію, яка 'їсть' його м'язи після того, як його вкусив родич

У США чоловік заразився м'ясоїдними бактеріями після того, як його під час сімейної сварки вкусив родич. У жертви укусу розвинулася хвороба, що називається некротичний фасціїт.

Чоловік, на ім'я Донні Адамс, родом з Флориди. Він розповів, що родич вкусив його за стегно. Після цього у нього на місці укусу з'явилася гуля та боліла нога. З'ясувалося, що після укусу в рану потрапили бактерії, що харчуються його плоттю, повідомляє Tampa Bay Times.

Після кількох діб самолікування американець все ж звернувся до лікаря. Лікар Фріц Брінк, оглянувши Адамса, вирішив провести термінову операцію, оскільки виявив у рані пацієнта бактерії некротизуючого фасціїту, які роз'їдають здорові тканини тіла. Відомо, що вони можуть жити у ротовій порожнині носія.

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"Я подивився на нього і сказав йому, що мені потрібно відвести його в операційну", – прокоментував ситуацію лікар.

Під час операції з лівого стегна Донні видалили близько 70 відсотків уражених тканин. Лікарі кажуть, що якби чоловік затягнув зі звернення до фахівців, то ногу довелося б ампутувати.

Довідково: Некротичний фасціїт є небезпечним інфекційним захворюванням, яке впливає на підшкірні тканини та м'язи. Бактерії швидко поширюються, спричиняючи запалення, некроз (відмирання тканин) та пошкодження м'язів. Некротичний фасціїт є надзвичайно рідкісним, але вкрай серйозним захворюванням, яке може призвести до значного ураження тканин та навіть до смерті хворого.

Початкові симптоми некротичного фасціїту можуть включати інтенсивний біль, швидко прогресуюче запалення, підвищену температуру тіла, головний біль, озноб та загальне відчуття нездужання. Захворювання швидко прогресує, і можуть з'являтися ознаки некрозу тканин, такі як темні або фіолетові плями на шкірі, місцеве знекровлення, пухирі, гнійні виділення з рани.

Некротичний фасціїт є медичною невідкладною ситуацією, і вимагає негайної медичної допомоги. Лікування включає вживання антибіотиків широкого спектра дії для боротьби з інфекцією, хірургічне видалення некротичних тканин та інтенсивну підтримуючу терапію.

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