Мешканці Дніпра можуть отримати безкоштовний продуктовий набір: подробиці

Мешканці Дніпра, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть розраховувати на додаткову підтримку. Благодійна організація "Пліч-о-пліч" спільно з міжнародними партнерами організувала видачу безкоштовних продуктових наборів для сімей з дітьми.

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Хто може отримати допомогу?

Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Волноваському районі Дніпра.

Сім'ї з дітьми віком до 18 років.

Як оформити заявку?

Щоб отримати продуктовий набір, необхідно заповнити онлайн-форму за вказаним посиланням. Перелік осіб, які зможуть отримати допомогу, буде опублікований у телеграм-каналі організації.

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