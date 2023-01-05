Жителька Казахстану різко висловилася про путіна "понаїхавшим росіянам" і напророкувала перемогу України (відео)

Жителька Казахстану висловила всю правду росіянам про війну в Україні

Чимало російських чоловіків втекло від мобілізації та війни до Казахстану. Проте й там не відмовилися від свого звичного способу життя – пиятики.

Так, у мережі з'явилося відео, де казахстанка висловлює своє невдоволення "понаїхавшими росіянами". Вона заявляє, що весь Казахстан їх ненавидить.

Жінка пророкує українцям перемогу у війні, яку розпочала росія. Вона називає російського президента владіміра путіна "ху*лом".

"Україна переможе! Весь Казахстан вас ненавидить!" – додає казахстанка.

Нагадаємо, що росія втрачає підтримку серед казахстанців. Число прихильників РФ у питанні війни з Україною впало з 39% до 13% від початку повномасштабної війни. При цьому підтримка України серед казахстанців подвоїлася, а прихильників росіян – утричі менше.

Росіяни, які втекли зі своєї країни від мобілізації, напилися та влаштували бійку у нічному клубі Уральська. Міністерство внутрішніх справ Казахстану вирішило депортувати іноземців.

На тлі указу президента рф володимира путіна про мобілізацію, країни світу поступово реагують та обмежують можливості для росіян сховатися. Зокрема, Казахстан вирішив не видавати дозволів на постійне проживання громадянам рф, якщо вони не мають дозволу кремля.

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