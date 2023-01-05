Жительница Казахстана резко высказалась о путине "наехавшим россиянам" и предрекла победу Украины (видео)
Многие российские мужчины убежали от мобилизации и войны в Казахстан. Однако и там не отказались от своего привычного образа жизни – попойки.
Так, в сети появилось видео, где казахстанка выражает свое недовольство "наехавшими россиянами". Она заявляет, что весь Казахстан их ненавидит.
Женщина предсказывает украинцам победу в войне, которую начала Россия. Она называет российского президента Владимира Путина "ху*лом".
"Украина победит! Весь Казахстан вас ненавидит!" – добавляет казахстанка.
Напомним, что Россия теряет поддержку среди казахстанцев. Число сторонников РФ по вопросу войны с Украиной упало с 39% до 13% от начала полномасштабной войны. При этом поддержка Украины среди казахстанцев удвоилась, а сторонников россиян – втрое меньше.
Сбежавшие из своей страны от мобилизации россияне напились и устроили драку в ночном клубе Уральска. Министерство внутренних дел Казахстана решило депортировать иностранцев.
На фоне указа президента России Владимира Путина о мобилизации, страны мира постепенно реагируют и ограничивают возможности для россиян скрыться. В частности, Казахстан решил не выдавать разрешений на постоянное проживание гражданам России, если они не имеют разрешения кремля.
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