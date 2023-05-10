Живі квіти та пакетики з травами: Як наповнити оселю приємним ароматом без хімічних засобів

Ми всі прагнемо до приємного аромату в нашому домі, особливо коли ми маємо справу з активним розкладом або приймаємо гостей. Але звичайні освіжувачі повітря, що доступні в магазинах, часто містять агресивні хімікати, які можуть бути шкідливими для здоров'я, особливо якщо в домі є маленькі діти або домашні улюбленці. На щастя, існують природні альтернативи, які дозволяють створити приємний аромат у вашому домі без використання хімікатів.

Для цих простих природних методів вам знадобиться всього лише кілька звичних інгредієнтів, які, можливо, вже є у вашій кухні. Тож, якщо ви хочете позбутися неприємних запахів та освіжити повітря у своїх приміщеннях, ознайомтеся з наступними природними способами, які допоможуть вашому дому засяяти приємним ароматом без хімічних засобів.

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Створіть свіжість за допомогою лавандового кімнатного спрею

Поруч з рушниками розмістіть пляшку лавандової олії. Лаванда завдяки своєму приємному аромату і властивостям заспокоювання є ідеальним варіантом для освіження повітря у кімнаті. Ви можете зробити натуральний кімнатний спрей з лавандовою олією.

Наповніть невелику пляшку з розпилювачем одну унцію дистильованої води і одну унцію спирту. Потім додайте 10-20 крапель ефірної олії лаванди. Сила аромату залежить від вашого вибору і розміру пляшки. Перед використанням добре струсіть пляшку, щоб олія рівномірно розподілилася.

Крім освіження повітря, цей спрей також можна розпилювати на рушники або подушки, щоб забезпечити спокійний сон. Якщо аромат послабшає, ви можете додати додаткову кількість лавандової олії за необхідністю.

Використайте апельсин і корицю для створення ароматного настою

Ще один природний спосіб освіження повітря – тушкування на повільному вогні шматочків апельсина та кориці. Візьміть невелику каструлю з водою і додайте до неї кружечки апельсина, декілька гвоздик та паличку кориці.

Підігрівайте до кипіння, а потім зменшіть вогонь і продовжуйте кип'ятити протягом кількох годин.Цей процес розповсюдить по всьому будинку приємний аромат, який створить відчуття осіннього тепла.

Зробіть власні мішечки з травами

Створення ароматних мішечків з висушеними травами є простим способом надати особливого запаху повітрю у вашому приміщенні. Для початку, візьміть невеликі бавовняні або муслінові мішечки і наповніть їх своїми улюбленими сухими травами, спеціями або квітами, такими як, наприклад, лаванда. Щоб посилити аромат, можна також додати кілька крапель ефірної олії.

Затягніть мішечки, зшивши їх або зав'язавши стрічкою чи мотузкою, і помістіть їх у кімнату. Аромат буде триматися протягом одного-двох тижнів, після чого ви можете освіжити мішечки, додавши більше крапель ефірної олії. Крім того, такі пакетики ідеально підходять для розміщення в ящиках або шафах, щоб ваш одяг завжди пахнув свіжістю та приємним ароматом.

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Живі квіти для аромату

Немає нічого чарівнішого, ніж запах свіжих квітів і кімнатних рослин у вашому домі. Якщо ви плануєте придбати або виростити свої квіти, зверніть увагу на види з приємним ароматом, наприклад, білий жасмин, гарденію, ароматні орхідеї та запашну герань. Якщо ви бажаєте насолодитися ароматом цитрусових, спробуйте посадити в кімнату рослини, такі як евкаліпт або меліса. Крім того, деякі дослідження показують, що ці п'ять кімнатних рослин допомагають запобігти появі цвілі у вашому домі.

Приготуйте власний попурі

Якщо вам подобається атмосфера сухоцвітів, ви можете зробити свій власний попурі вдома. Попурі – це суміш висушених квіткових пелюсток, ароматних трав, спецій і ефірних олій, яка зможе наповнити будь-яке приміщення чудовим ароматом.

Найпростіший спосіб – змішати одну склянку висушених пелюсток троянд, чверть склянки сушеного розмарину і пів склянки сушеної лаванди в контейнері. Додайте 5-6 крапель вашої улюбленої ефірної олії до сухих квітів перед закриттям контейнера. Залиште цю суміш протягом двох тижнів, щоб ефірні олії вбралися в пелюстки квітів і підсилили аромат.

Коли ваш попурі буде готовий до використання, додайте одну чайну ложку порошку кореня ірису, який служитиме "фіксатором", запобігаючи випаровуванню ефірних олій. Нарешті, розмістіть ваш попурі у відкритій скляній баночці або декоративному контейнері, щоб створити красиву та ароматну виставку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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