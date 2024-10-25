Взимку на Запоріжжі може взагалі не бути електроенергії - голова ОВА Федоров (відео)

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про необхідність підготовки до найскладнішого сценарію - повної відсутності електроенергії в регіоні цієї зими. Для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури влада вживає превентивних заходів.

Про це заявив Федоров під час телемарафону. Зокрема, планується встановлення когенераційних установок на всіх великих котельнях міста Запоріжжя та області, включаючи Вільнянськ. Перші такі установки почнуть працювати вже у грудні.

Читайте також: Цілодобове світло без відключень: яке рішення вигадав українець у своїй квартирі

За словами Федорова, затримка з встановленням обладнання пов'язана з двома факторами: надзвичайно високим попитом на когенераційні установки по всій Україні та обмеженим фінансуванням. Проте завдяки підтримці партнерів перші установки надійдуть до Запоріжжя вже 15 листопада.

Також очільник ОВА повідомив, що школи та лікарні вже забезпечені генераторами для підтримки освітнього процесу та надання медичної допомоги в разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, українців попередили, коли можуть початися нові відключення світла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!