Значно дешевше: п‘ять продуктів, якими можна замінити курячу грудку

Чим замінити курячу грудку в раціоні, щоб було достатньо білка - у яких продуктах багато білка

Люди щоденно повинні отримувати відповідну норму білка. Його можна отримати з низки продуктів: курячої грудки, сочевиці, бобових, яєць тощо.

Проте недоліком курячої грудки є його ціна, яка останнім часом значно зросла. Проте є альтернатива, яка буде не менш поживною, але не так сильно вдарить по гаманцю.

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Крильця (індичі та курячі)

Індичі крильця, які доволі м'ясисті, є дієтичним та дуже корисним м'ясом. Їх можна запікати, варити бульйон чи смажити на грилі. Утім, їх треба промаринувати у спеціях хоча б 30 хвилин перед тим, як проводити якусь термічну обробку.

Дешевшим варіантом також є курячі крильця, які добре поєднуються з будь-яким гарніром, салатом та овочами.

Курячі стегна

Курячі стегна містять багато м'якоті та мало хрящів. Тому така покупка є доволі вигідною. Їх можна приготувати різними способами: посмажити на грилі чи пательні, зварити бульйон чи суп, запекти в духовці.

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Яловичий гуляш

Гуляш значно дешевший за шматок яловичини, хоч за якістю чи смаковими рецепторами не відрізняється. Його можна використати для приготування багатьох страв, зокрема фаршу в котлети чи запіканки. Водночас невеличкі шматочки м'яса підійдуть на тушкування, запікання чи підливи.

Змішаний фарш

Для змішану фаршу можете обирати будь-які види м'яса, зокрема й найдешевші. Багато кулінарів переконують, що найсоковитіші котлети виходять саме з недорогих шматків м'яса.

Субпродукти

Такі субпродукти як курячі серця, печінка та язик стануть чудовим джерелом білка для нашого організму. Їх можна потушкувати, відварити чи зварити бульйон.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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