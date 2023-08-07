Зола та борна кислота: топ 3 підживки для винограду, які варто застосувати у серпні

Існує кілька ефективних методів, які допоможуть виростити здоровий, солодкий, соковитий і великий врожай винограду. Важливо знати певні хитрощі догляду за рослиною та вчасно підживлювати її відповідним добривом.

Про це пише noviny.live.

Натуральні органічні добрива є найкращим вибором для винограду, оскільки вони доступні за ціною і позитивно впливають на ґрунт, підвищуючи його родючість. Хімічні синтетичні добрива, навпаки, не покращують родючості ґрунту та можуть негативно впливати на корисні мікроорганізми саду.

Серед найкращих добрив для винограду в серпні слід зазначити борну кислоту, золу та коров'як. Якщо ваш виноград належить до пізніх сортів, використовуйте монофосфат калію, щоб покращити якість та збільшити кількість ягід на гронах.

Борну кислоту слід застосовувати позакоренево, розчинивши 10 г засобу у 10 літрах теплої води.. Це добриво допоможе поліпшити смак винограду та збільшити розмір ягід.

Читайте також: 5 помилок, які треба уникати, аби щорічно збирати щедрий урожай винограду

Золу найкраще використовувати після спалювання картопляного бадилля або соняшника. Для підживлення винограду розчиніть 250 г золи у 10 літрах води та настоюйте протягом 24 годин. Це комплексне добриво містить усі необхідні для рослини макро- і мікроелементи.

Коров'як можна використовувати лише в разі дефіциту азоту у рослини. На 10 літрів води додайте 1 літр коров'яка та настоюйте протягом доби. Він допоможе забезпечити рослину азотом та стимулювати її ріст і розвиток.

Правильно застосовуючи добрива у серпні, ви зможете значно збільшити врожай винограду, насолодитись його смачними і соковитими ягодами.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як потрібно висаджувати виноград.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!