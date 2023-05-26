Зола та сечовина: топ-3 підживки для сливи
Після цвітіння сливи, її треба підживити. Якщо цього не зробити, зав’язь може опасти і плодів не буде. Це не стосується молодих рослин до року.
Для хорошого росту сливи її потрібно підгодовувати:
фосфором;
азотом;
калієм;
магнієм.
курячий послідом;
кінським гноєм;
компостом;
деревною золою;
сечовиною.
Як підгодовувати сливи
Підгодовувати сливу можна коренево та позакоренево.
Коренева підгодівля – це внесення сухих чи вологих добрив під дерево.
Позакоренева підгодівля – це оброблення дерев розчинами з добрив.
Якими добривами підживляти сливу
Деревна зола
Вносьте 2 кг сухої золи у підготовлену канавку, глибиною 15 см. Після внесення золу присипте землею.
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Щоб зробити розчин з золи, візьміть 1 стакан золи та 10 л окропу і змішайте. Дайте настоятися 30-60 хвилин. На одне дерево достатньо 1 л розчину.
Сечовина
Приготуйте розчин: 20 г сечовини розчиніть в 10 л води. Обробляйте ним дерево.
Гній
На основі гною можна зробити добриво. Для цього змішайте 10 кг гною, 200 г золи, 60 г суперфосфату, 20 г сечовини, 20 г солей калію ( кількість розрахована на 1 сотку землі)
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