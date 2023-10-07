Зубчики, розміром з головку: Як посадити восени жіночі плоди часнику, щоб отримати навесні багатий врожай

Усі садівники мріють про якісний і врожайний часник на своїй дачній ділянці. Якщо ви хочете виростити соковиті та великі головки часнику, то важливо правильно вибрати посадковий матеріал восени. Тут деякі поради, як це зробити.

Згідно з бабусиними порадами, для посадки часнику восени потрібно вибирати виключно "жіночі" зубчики, пише Ukr.media. Вони забезпечать вам гарний врожай у наступному сезоні. Але що це таке? Давайте розберемося. Вибір посівного матеріалу потребує особливої уваги та відповідальності.

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Ось декілька кроків для вибору правильних зубчиків:

Вибирайте великі головки часнику і ретельно їх очистіть. Замочіть головки в розчині з фурациліном. На 1 літр води візьміть дві таблетки фурациліну. Головки залиште у розчині протягом 45 хвилин. Це допоможе позбавити їх від фітопатогенів. Висушіть головки протягом 3-4 днів, після чого розберіть їх на окремі зубчики.

Коли ви вже маєте очищені і підготовлені "жіночі" зубчики, ось ще декілька рекомендацій для висадки:

Вибирайте зубчики, форма яких нагадує яйце і є заокругленою. Вони розширюються в області донця і звужуються до верхівки. Такі зубчики є ідеальним посадковим матеріалом. Не поспішайте висаджувати часник у землю. Залиште зубчики в розібраному вигляді, щоб покривні тканини могли визріти. Очищені зубчики дають на 60% більше сходів. Під час висадки в кожну лунку додайте просіяну золу або річковий пісок. Це допоможе створити захист від гниття. Не рекомендується вимочувати посівний матеріал у фітоспорині або сольовому розчині в осінній період, оскільки фурацилін вже знезаразив зубчики на етапі підготовки.

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